Октябрь, 07 в 18:55

С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины уже освободили от российских оккупантов более 2,4 тыс. квадратных километров в Херсонской области.

Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

– Относительно нашей Херсонской области. По состоянию на сегодняшний день, с начала войны Вооруженные силы Украины деоккупировали более 2 400 квадратных километров украинской земли, — подчеркнул Тимошенко.

Он уточнил, что в Херсонском районе деоккупировано 6, а в Бериславском районе – 61 населенный пункт.

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В Бериславском районе уже проведены стабилизационные мероприятия в 19 населенных пунктах. Кроме того, осуществляется эвакуация местного населения.

В селах Воронцовка и Высокополье происходит возобновление работы трансформаторов. А в селах Золотая Балка и Гавриловка – выполнены работы по восстановлению мобильного покрытия (на очереди населенные пункты Новоалександровка и Давыдов Брод).

– Специалисты отмечают, что есть районы, в которых немало повреждений из-за последствий военных действий. Часть критической инфраструктуры восстановлению не подлежит. Речь идет о населенных пунктах Архангельское, Высокополье и Осокоровка, — рассказал Тимошенко.

Он также проинформировал, что из-за постоянных угроз в условиях боевых действий возвращение органов госвласти в освобожденные населенные пункты является крайне тяжелым. Однако власти не оставили людей, передают гуманитарную помощь, осуществляют подвоз питьевой воды.

Органы Национальной полиции фиксируют военные преступления РФ, где это возможно. С начала деоккупации в Херсонской области уже задокументировано 107 преступлений. Производится разминирование территорий.

Накануне появилась информация, что с начала октября Вооруженные силы Украины освободили более 400 кв. км в Херсонской области. Сегодня начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк проинформировала, что контрнаступление ВСУ продвигается.

– Контрнаступление продвигается, и наше углубление по разным направлениям продолжается. Освобожденные территории выросли с 400 до 500 кв. км. И этот процесс продолжается. Населенных пунктов (освобождено, – Ред.) 29, из которых 11 мы назвали, какие именно. Люди встречают наших освободителей с теплом в сердце, с пением гимна, поднятием флагов и слезами на глазах, но это слезы счастья, — отметила Гуменюк.

Она добавила, что на освобожденных территориях уже собирается доказательная база для трибунала над оккупантами.

По состоянию на 4 октября в Офисе президента сообщали, что Вооруженные силы Украины освободили более 1,5 тыс. населенных пунктов от российских войск. Из них около 500 в Харьковской области.