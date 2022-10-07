Плакали и падали на колени. Как в освобожденной Великой Александровке встречали украинских военных
ВСУ уверенно гонят оккупантов на Херсонском направлении. На днях наши бойцы освободили населенные пункты в Бериславском районе. В деоккупированных селах люди со слезами на глазах встречали украинскую армию.
Освободили и Великую Александровку. Сейчас там везде разбита техника. На заброшенных позициях российских оккупантов наши воины находят сворованное у местных жителей продовольствие, бытовую технику и даже мотоцикл.
Рашисты оставили не только награбленное, но и собственную уцелевшую технику. Три трофейных БМП-2 пополнили украинский боевой парк.
В селе местные не сдерживали эмоций. Бойцов украинской добровольческой армии встречали со слезами на глазах.
– Мы тщательно к этому готовились. Ночью зачистили лес около трех километров и пошли дальше. Я разделил роту на три группы и мы зашли в Великую Александровку, – рассказывает командир роты Радик Асатрян.
Сам населенный пункт разбит дотла — дома разграблены и сожжены. Но теперь над Великой Александровкой развевается украинский флаг, а блестящее контрнаступление продолжается.