Плакали и падали на колени. Как в освобожденной Великой Александровке встречали украинских военных

ВСУ уверенно гонят оккупантов на Херсонском направлении. На днях наши бойцы освободили населенные пункты в Бериславском районе. В деоккупированных селах люди со слезами на глазах встречали украинскую армию.

Освободили и Великую Александровку. Сейчас там везде разбита техника. На заброшенных позициях российских оккупантов наши воины находят сворованное у местных жителей продовольствие, бытовую технику и даже мотоцикл.

Рашисты оставили не только награбленное, но и собственную уцелевшую технику. Три трофейных БМП-2 пополнили украинский боевой парк.

В селе местные не сдерживали эмоций. Бойцов украинской добровольческой армии встречали со слезами на глазах.

– Мы тщательно к этому готовились. Ночью зачистили лес около трех километров и пошли дальше. Я разделил роту на три группы и мы зашли в Великую Александровку, – рассказывает командир роты Радик Асатрян.

Сам населенный пункт разбит дотла — дома разграблены и сожжены. Но теперь над Великой Александровкой развевается украинский флаг, а блестящее контрнаступление продолжается.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.