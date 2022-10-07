Жовтень, 07 в 18:55

Від початку повномасштабної війни Збройні сили України вже звільнили від російських окупантів понад 2,4 тис. квадратних кілометрів у Херсонській області.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

– Щодо нашої Херсонщини. Станом на сьогодні, від початку війни Збройні сили України деокупували понад 2 400 квадратних кілометрів української землі, – наголосив Тимошенко.

Він уточнив, що в Херсонському районі деокуповано 6, а в Бериславському районі – 61 населений пункт.

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У Бериславському районі вже проведено стабілізаційні заходи в 19 населених пунктах. Крім того, здійснюється евакуація місцевого населення.

У селах Воронцовка та Високопілля відбувається відновлення роботи трансформаторів. А в селах Золота Балка та Гаврилівка – здійснено роботи з відновлення мобільного покриття (на черзі населені пункти Новоолександрівка та Давидів Брід).

– Фахівці відмічають, що є райони, в яких чимало пошкоджень через наслідки воєнних дій. Частина критичної інфраструктури відновленню не підлягає. Йдеться про населені пункти Архангельське, Високопілля та Осокорівка, – розповів Тимошенко.

Він також поінформував, що через постійні загрози в умовах бойових дій повернення органів держвлади в звільнені населені пункти є вкрай важким. Проте влада не залишила людей, передає гуманітарну допомогу, здійснює підвіз питної води.

Органи Національної поліції фіксують воєнних злочинів РФ, де це можливо. Від початку деокупації на Херсонщині вже задокументовано 107 злочинів. Проводиться розмінування територій.

Напередодні з’явилася інформація, що з початку жовтня Збройні сили України звільнили понад 400 кв. км на Херсонщині. Сьогодні ж начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк поінформувала, що контрнаступ ЗСУ просувається.

– Контрнаступ просувається, і наше заглиблення по різних напрямках продовжується. Вивільнені території зросли з 400 до 500 кв. км. І цей процес триває. Населених пунктів (звільнено, – Ред.) 29, з яких 11 ми назвали, які саме. Люди зустрічають наших визволителів з теплом у серці, зі співанням гімну, підняттям прапорів і зі сльозами на очах, але це сльози щастя, – зазначила Гуменюк.

Вона додала, що на звільнених територіях вже збирається доказова база для трибуналу над окупантами.

Станом на 4 жовтня в Офісі президента повідомляли, що Збройні сили України звільнили понад 1,5 тис. населених пунктів від російських військ. Із них майже 500 на Харківщині.