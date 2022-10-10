Жовтень, 10 в 17:41

У понеділок, 10 жовтня, внаслідок найбільш масованого ракетного удару РФ по Україні загинули 11 людей. Зокрема ракета забрала життя полковника поліції Юрія Заскоки.

Про це поінформував голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Юрій Заскока працював у Департаменті кіберполіції в Києві. В момент ракетного обстрілу він якраз їхав на роботу через центр столиці. Поліцейському був 41 рік.

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– Російські ракети забрали життя 11 людей. Серед них – 41-річний полковник поліції, начальник відділу Департаменту кіберполіції Юрій Заскока. Поліцейський у момент удару саме їхав бульваром Шевченка на роботу… Вічна пам’ять усім загиблим, – зазначив Клименко.

У Департаменті кіберполіції уточнили, що полковник Юрій Заскока опинився в епіцентрі вибуху, коли їхав на роботу на власному авто. Він обіймав посаду начальника відділу захисту критичної інфраструктури.

В органах поліції Заскока працював майже 24 роки. Без батька залишилися двоє дітей.

Окрім 11 загиблих, під час обстрілів у різних регіонах України постраждали 87 людей. Серед потерпілих є працівники поліції.

Пошкодження отримали близько 70 об’єктів: з них 29 об’єктів критичної інфраструктури, чотири багатоповерхівки, 35 приватних житлових будинків, школа в Києві.

Зараз понад 80 слідчо-оперативних груп Нацполіції документують воєнні злочини РФ. Працюють мобільні криміналістичні лабораторії.

У разі потреби громадяни можуть звернутися по допомогу до поліцейських, які є в кожному населеному пункті. А на автошляхах функціонують поліцейські пости, куди також можна звертатися.