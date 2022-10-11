Жовтень, 11 в 14:07

У найближчі дні загроза нових ракетних ударів РФ по території України зберігатиметься.

Про це поінформував військовий експерт Олег Жданов в ефірі марафону на телеканалі FreeДом, коментуючи можливі варіанти розвитку подій.

Водночас він вважає, що таких масових ударів, як 10 жовтня, російська армія, вірогідно, не зможе повторити найближчим часом.

Зараз дивляться

– Найбільш вірогідною є ракетна активність, яку виявляє РФ. Я думаю, що повторення того, що було вчора, навряд чи вони зможуть зробити найближчим часом. Для цього потрібно звезти знову ракети на аеродроми, підготувати їх для пуску, – зазначив Жданов.

Військовий експерт пояснив, що, наприклад, крилата ракета Х-22 є рідинною, тобто її потрібно заправляти ракетним паливом, яке є дуже токсичним. Це спеціальна операція, яку здійснюють навчені фахівці.

– Але в іншому: є ще Калібри, Х-101, Х-555, є ракети твердопаливні, які можуть бути застосовані по Україні, – уточнив Жданов.

Коментуючи тактику нового командувача об’єднаного угруповання військ РФ в Україні Сергія Суровікіна щодо бомбардування мирних міст, експерт висловив думку, що це єдине, на що той здатен.

Масовані бомбардування називають “почерком” Суровікіна.

– Думаю, що це буде єдина тактика. Точніше не тактика, це вже стратегія в плані ведення всієї військової кампанії. Він буде робити упор на ракетні війська, але без авіації. Тому що авіація навряд чи залетить в наш повітряний простір. Система ППО у нас по авіації налагоджена і працює дуже добре. З протиракетною обороною в нас є проблеми, – поінформував Жданов.

Експерт нагадав, що подібну тактику, зокрема килимові бомбардування, Суровікін застосовував у Грузії та Сирії. А тепер він пробує у такий же спосіб змінити ситуацію на фронті в Україні та змусити нашу державу капітулювати.

Жданов наголосив, що це нічого не дасть РФ, оскільки результат війни вирішуватиметься на полі бою. Наразі українські військові продовжують впевнено просуватися вперед, попри те, що темпи контрнаступу трохи знизилися.

Як відомо, 10 жовтня РФ запустила по території України понад 80 ракет, більш ніж половину з них збила українська ППО.

Станом на 11 жовтня відомо про 19 загиблих і 108 поранених внаслідок вчорашнього удару. Було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури в низці областей.