У Бєлгородській області лунають вибухи – ЗМІ
Потребує перевірки
Фото: Depositphotos
У Бєлгородській області РФ чути звуки вибухів.
У ЗМІ пишуть, що працює система ППО.
Зараз дивляться
Поки що офіційна інформація відсутня. Також невідомо, де саме лунають вибухи.
Нагадаємо, що 11 жовтня у місті Шебекіно Бєлгородської області спалахнула місцева підстанція. Повідомлялось, що у районі зникло світло. За словами місцевих мешканців, окрім світла у багатоповерхових будинках також немає води.
Крім того, 10 жовтня у кількох областях РФ було зафіксовано вибухи на військових об’єктах та складах.
А 8 жовтня 2022 року в окупованому Криму пролунав потужний вибух в районі Кримського мосту. В результаті, частина автомобільного мосту була зруйнована.