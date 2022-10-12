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Факти / Україна

У Бєлгородській області лунають вибухи – ЗМІ

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
У Бєлгородській області лунають вибухи – ЗМІ
Фото: Depositphotos

У Бєлгородській області РФ чути звуки вибухів.

У ЗМІ пишуть, що працює система ППО.

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Поки що офіційна інформація відсутня. Також невідомо, де саме лунають вибухи.

Нагадаємо, що 11 жовтня у місті Шебекіно Бєлгородської області спалахнула місцева підстанція. Повідомлялось, що у районі зникло світло. За словами місцевих мешканців, окрім світла у багатоповерхових будинках також немає води.

Крім того, 10 жовтня у кількох областях РФ було зафіксовано вибухи на військових об’єктах та складах.

А 8 жовтня 2022 року в окупованому Криму пролунав потужний вибух в районі Кримського мосту. В результаті, частина автомобільного мосту була зруйнована.

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