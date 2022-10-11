Нет света и воды: в Белгородской области горит подстанция

Октябрь, 11 в 17:22

В городе Шебекино Белгородской области загорелась местная подстанция.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram подтвердил пожар на подстанции.

В сети появились фото и видео, на которых клубы черного дыма вздымаются вверх.

Сейчас смотрят

Известно, что в районе пропал свет. По словам местных жителей, кроме света в многоэтажных домах также нет воды.

СтратКом ВСУ уже прокомментировал пожар на подстанции в Шебекино. По его данным, “так выглядит карма”.

Напомним, что вчера в нескольких областях РФ были зафиксированы взрывы на военных объектах и складах.

А 8 октября 2022 года в оккупированном Крыму прогремел мощный взрыв в районе Крымского моста. В результате, часть автомобильного моста была разрушена.

Известно, что вчера Россия нанесла массовый ракетный удар по городам Украины, в результате чего была повреждена энергетическая инфраструктура в 11 областях и Киеве. В восьми регионах есть проблемы с водоснабжением.

Всего было обесточено 3900 населенных пунктов, однако энергетикам и спасателям уже удалось возобновить электроснабжение в большинстве регионов.

11 октября РФ снова атаковала энергетическую инфраструктуру Украины.