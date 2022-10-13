Октябрь, 13 в 13:29

Деоккупация Херсонской области может произойти уже до конца 2022 года. Вооруженные силы Украины могут ориентировочно сделать это в ноябре-декабре.

Об этом сообщил в одном из интервью военный эксперт Дмитрий Снегирев. Он отметил, что перспективное направление сейчас – именно Херсонское.

Согласно оценкам эксперта, существуют предпосылки для освобождения правого берега Днепра.

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– По оценкам западных специалистов, западной разведки, речь идет о конце 2022 года, то есть ноябрь-декабрь. Все предпосылки для этого созданы, — подчеркнул Снегирев.

Он напомнил, что украинские военные уже освободили ряд ключевых населенных пунктов на территории Херсонской области, в частности, Дудчаны. Деоккупация этого села позволяет держать под огневым контролем силы врага на левом берегу Днепра.

– Не только логистику оккупантов на правом берегу Днепра, но и на левом. Плюс это дает возможность держать под огневым контролем украинский аэродром Чаплынка, который сейчас используют российские оккупанты… То есть в Херсонской области есть все предпосылки говорить о том, что до нового года мы сможем, скорее всего, деоккупировать правый берег Днепра, — отметил военный эксперт.

Он уточнил, что ВСУ продвигаются в сторону Снигиревки, и это “прямой путь к Херсону, там расстояние 38 км”, а также в сторону Берислава.

Контроль над этими населенными пунктами позволит полностью разрушить логистику армии РФ и держать под огневым контролем крымский перешеек. А это уже первый этап для деоккупации Крыма.

По состоянию на 7 октября сообщалось об освобождении до 500 кв. км территории Херсонской области с начала этого месяца. Была подтверждена деоккупация 29 населенных пунктов.

12 октября подтвердили, что ВСУ освободили пять населенных пунктов в Бериславском районе Херсонской области.

Источник: ТСН.ua