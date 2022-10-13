Жовтень, 13 в 13:29

Деокупація Херсонщини може відбутися вже до кінця 2022 року. Збройні сили України можуть орієнтовно зробити це в листопаді-грудні.

Про це поінформував в одному з інтерв’ю військовий експерт Дмитро Снєгирьов. Він зазначив, що перспективний напрямок зараз – саме Херсонський.

Згідно з оцінками експерта, існують передумови для звільнення правого берега Дніпра.

Зараз дивляться

– За оцінками західних спеціалістів, західної розвідки, йдеться про кінець 2022 року, тобто листопад-грудень. Усі передумови для цього створені, – наголосив Снєгирьов.

Він нагадав, що українські військові вже звільнили низку ключових населених пунктів на території Херсонщини, зокрема, Дудчани. Деокупація цього села дає можливість тримати під вогневим контролем сили ворога на лівому березі Дніпра.

– Не лише логістику окупантів на правому березі Дніпра, а й на лівому. Плюс це дає можливість тримати під вогневим контролем український аеродром Чаплинка, який наразі використовують російські окупанти… Тобто в Херсонській області є всі передумови говорити про те, що до нового року ми зможемо, найімовірніше, деокупувати правий берег Дніпра, – зазначив військовий експерт.

Він уточнив, що ЗСУ просуваються в бік Снігурівки, і це “прямий шлях до Херсона, там відстань 38 км”, а також у бік Берислава.

Контроль над цими населеними пунктами дозволить повністю зруйнувати логістику армії РФ та тримати під вогневим контролем кримський перешийок. А це вже перший етап до деокупації Криму.

Станом на 7 жовтня повідомлялося про звільнення до 500 кв. км території Херсонщини з початку цього місяця. Було підтверджено деокупацію 29 населених пунктів.

12 жовтня було підтверджено, що ЗСУ звільнили п’ять населених пунктів у Бериславському районі на Херсонщині.

Джерело: ТСН.ua