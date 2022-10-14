На Заході розповіли, коли ЗСУ можуть звільнити Херсон – FT

Жовтень, 14 в 12:29

В останні тижні наступ Збройних сил України на південній лінії фронту набирає обертів. На Заході вважають, що ЗСУ дуже скоро зможуть відвоювати Херсон.

Призначений Росією голова окупованої Херсонської області Володимир Сальдо звернувся до Москви із проханням допомогти з евакуацією жителів міста, даючи зрозуміти, що ЗСУ вже близько.

Українські сили прорвали лінію фронту на Херсонщині на початку жовтня. Це визнали й у російському міноборони. Цей наступ ЗСУ став найбільшим на Півдні з початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому. ЗСУ вже вдалося відвоювати значну територію на захід від Дніпра.

Зараз дивляться

У четвер Оперативне командування Південь заявило, що вдалося звільнити та повернути під контроль України ще п’ять населених пунктів у Херсонській області. Там же ЗСУ знищили російський командно-диспетчерський пункт.

За оцінками західних військових, Україна може взяти Херсон до Дніпра вже наступного тижня.

Раніше Станіслав Бєлковський, колишній кремлівський піарник, який став критиком Путіна, заявив, що російське командування вирішило не переоцінювати шанси на збереження російського контролю над тимчасово окупованою частиною Херсонської області.

Своєю чергою, Євросоюз готовий до створення місії з навчання тисяч українських солдатів. ЄС також збільшить обсяг фінансування постачання зброї в Україну до понад €3 млрд порівняно з €2,5 млрд зараз.

Навчальні центри для ЗСУ у Польщі та Німеччині фінансуватимуться коштом ЄС та будуть адаптовані до потреб командувача української армії.