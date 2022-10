Российская армия в Херсонской области пытается укрепиться в обороне и готовится к контрнаступлению Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщают в разведке минобороны Великобритании.

Отступив примерно на 20 км севернее Херсонского сектора в начале октября, русская армия пытается укрепить новую линию фронта к западу от поселка Милово.

В разведке подчеркивают, что в этой части фронта, особенно на западном конце, продолжаются ожесточенные бои. Подразделения оккупантов больше не защищены рекой Ингулец.

Кроме того, большая часть российских войск на этой линии – это недоукомплектованные части ВДВ (воздушно-десантные войска).

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 13 October 2022

— Ministry of Defence (@DefenceHQ) October 13, 2022