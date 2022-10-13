Октябрь, 13 в 11:40

Российская армия в Херсонской области пытается укрепиться в обороне и готовится к контрнаступлению Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщают в разведке минобороны Великобритании.

Отступив примерно на 20 км севернее Херсонского сектора в начале октября, русская армия пытается укрепить новую линию фронта к западу от поселка Милово.

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В разведке подчеркивают, что в этой части фронта, особенно на западном конце, продолжаются ожесточенные бои. Подразделения оккупантов больше не защищены рекой Ингулец.

Кроме того, большая часть российских войск на этой линии – это недоукомплектованные части ВДВ (воздушно-десантные войска).

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 13 October 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/FZVE8WGrqG ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/Z7N8K3PYkA — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) October 13, 2022

В разведке Великобритании отмечают, что оккупационные власти Херсона уже отдали приказ о подготовке к эвакуации части мирных жителей города. Вполне вероятно, что коллаборанты и российская армия ожидают распространения боевых действий на сам город Херсон.