Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Оккупанты готовят эвакуацию части Херсона, опасаясь наступления ВСУ — британская разведка

Марта Бондаренко, редактор ленты
Оккупанты готовят эвакуацию части Херсона, опасаясь наступления ВСУ — британская разведка
Фото: Генштаб ВСУ

Российская армия в Херсонской области пытается укрепиться в обороне и готовится к контрнаступлению Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщают в разведке минобороны Великобритании.

Отступив примерно на 20 км севернее Херсонского сектора в начале октября, русская армия пытается укрепить новую линию фронта к западу от поселка Милово.

Сейчас смотрят

В разведке подчеркивают, что в этой части фронта, особенно на западном конце, продолжаются ожесточенные бои. Подразделения оккупантов больше не защищены рекой Ингулец.

Кроме того, большая часть российских войск на этой линии – это недоукомплектованные части ВДВ (воздушно-десантные войска).

В разведке Великобритании отмечают, что оккупационные власти Херсона уже отдали приказ о подготовке к эвакуации части мирных жителей города. Вполне вероятно, что коллаборанты и российская армия ожидают распространения боевых действий на сам город Херсон.

Читайте
ВСУ освободили пять населенных пунктов в Бериславском районе Херсонской области

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка