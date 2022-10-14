Жовтень, 14 в 15:57

Поблизу тимчасово захопленого міста Кремінна (Луганська область) лише протягом двох днів склали зброю та залишили свої позиції майже 30 російських окупантів.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай.

За його словами, захоплені позиції в районі Кремінної намагаються тримати так звані передові підрозділи 488 мотострілецького полку (Брянська область) та 144 мотострілецької дивізії РФ.

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Проте, схоже, ситуація в путінських військах не найкраща, адже протягом двох діб 27 росіян залишили свої позиції та відмовилися виконувати накази.

– Лише за дві доби, 11-12 жовтня, передові позиції залишили 27 військовослужбовців, які склали зброю та відмовилися виконувати накази свого командування, – наголосив Гайдай.

За його даними, з цими солдатами провели “співбесіди” з елементами пресингу. Після цього 22 із них заарештували, а ще п’ятеро погодилися повернутися на позиції після залякувань командування.

Ще на початку жовтня контрнаступ Збройних сил України з Харківської області перейшов на Луганщину. Станом на 9 жовтня повідомлялося, що українські військові звільнили сім населених пунктів на Луганщині.

Джерело: Telegram-канал Сергія Гайдая

Фото: ГУР Міноборони України