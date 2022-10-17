В Тернопольской области раздаются взрывы — работала ПВО
В Тернопольской области во время воздушной тревоги раздались взрывы.
Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
Мэр областного центра Сергей Надал сообщил о работе ПВО и призвал не фиксировать и не делиться в сети ее результатами.
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Также сообщалось о повторных взрывах на границе Тернопольской и Львовской областей.
Сегодня с самого утра российские террористы наносят удары по Украине. Тревога почти по всей стране длится около двух часов. В настоящее время известно о взрывах в Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областях.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 236-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Фото: Думская