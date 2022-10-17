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Факты / Україна

В Тернопольской области раздаются взрывы — работала ПВО

Татьяна Ковальчук, выпускающий редактор
В Тернопольской области раздаются взрывы — работала ПВО

В Тернопольской области во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Мэр областного центра Сергей Надал сообщил о работе ПВО и призвал не фиксировать и не делиться в сети ее результатами.

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Также сообщалось о повторных взрывах на границе Тернопольской и Львовской областей.

Сегодня с самого утра российские террористы наносят удары по Украине. Тревога почти по всей стране длится около двух часов. В настоящее время известно о взрывах в Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 236-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Фото: Думская

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