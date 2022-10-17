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Факти / Україна

На Тернопільщині лунають вибухи – ймовірно, працює ППО

Тетяна Ковальчук, випускова редакторка
На Тернопільщині лунають вибухи – ймовірно, працює ППО

У Тернопільській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

Мер обласного центру Сергій Надал повідомив про роботу ППО та закликав не фіксувати і не ділитися у мережі її результатами.

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Також повідомлялося про повторні вибухи на межі Тернопільської та Львівської областей.

Сьогодні з самого ранку російські терористи завдають ударів по Україні. Тривога майже по всій країні триває вже близько двох годин. Наразі відомо про вибухи у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 236-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Фото: Думська

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