Жовтень, 17 в 14:52

У Тернопільській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

Мер обласного центру Сергій Надал повідомив про роботу ППО та закликав не фіксувати і не ділитися у мережі її результатами.

Зараз дивляться

Також повідомлялося про повторні вибухи на межі Тернопільської та Львівської областей.

Сьогодні з самого ранку російські терористи завдають ударів по Україні. Тривога майже по всій країні триває вже близько двох годин. Наразі відомо про вибухи у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 236-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Фото: Думська