На Тернопільщині лунають вибухи – ймовірно, працює ППО
У Тернопільській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.
Мер обласного центру Сергій Надал повідомив про роботу ППО та закликав не фіксувати і не ділитися у мережі її результатами.
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Також повідомлялося про повторні вибухи на межі Тернопільської та Львівської областей.
Сьогодні з самого ранку російські терористи завдають ударів по Україні. Тривога майже по всій країні триває вже близько двох годин. Наразі відомо про вибухи у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 236-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Фото: Думська