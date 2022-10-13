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Факты / Україна / Общество

Украина де-факто уже присоединилась к НАТО – Резников

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Резніков і Столтенберг

Длительное сотрудничество между Украиной и НАТО позволяет говорить о том, что страна де-факто уже стала участником блока.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Twitter.

– Мы прошли долгий путь и де-факто присоединились к блоку. Украина уже вносит значительный вклад в безопасность свободного мира. Я уверен, что наша победа плюс успешные реформы откроют новые горизонты для Украины, – заявил министр обороны Украины.

Резников также поблагодарил Североатлантический союз и генсека Йенса Столтенберга.

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30 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подписала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

2 октября лидеры девяти стран Европы выразили полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины и заявили, что хотят видеть Украину в НАТО. Речь идет о Словакии, Эстонии, Чехии, Румынии, Польше, Черногории, Латвии, Литве и Северной Македонии.

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Источник: Алексей Резников

Фото: Алексей Резников

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