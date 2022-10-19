Жовтень, 18 в 22:10

Україна перебуває в іншому становищі, ніж Швеція та Фінляндія, коли йдеться про вступ у Північноатлантичний союз.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час виступу на Берлінському зовнішньополітичному форумі 18 жовтня.

Він пояснив, чому з його боку відсутні коментарі щодо вступу України в НАТО так, як у випадку Швеції та Фінляндії. Втім він наголосив, що двері НАТО для України завжди відчинені.

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– Я впевнений, що Україна перебуває в іншому становищі, ніж Швеція та Фінляндія. Фінляндія та Швеція вже багато років є партнерами НАТО. В Союзі є консенсус щодо запрошення їх стати членами. Ми ухвалили таке рішення на саміті в Мадриді, – зазначив Єнс Столтенберг.

Він наголосив, що в Україні досі триває війна, тому пріоритетом для НАТО залишається надання українській стороні військової допомоги, що вже роблять союзники й партнери НАТО.

– Ця військова підтримка безпрецедентна й допомогла Україні досягти успіхів на полі бою, – додав генсек НАТО.

При цьому Столтенберг заперечив, що рішення Бухарестського саміту НАТО про те, що Україна одного дня стане членом Альянсу, дало Києву “марні сподівання”.

– З 2014 року ми перебуваємо в ситуації, коли Росія анексувала Крим і контролює частини Донбасу. Тоді головним фокусом була підтримка України, – додав він.

30 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна підписала заявку на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку.

2 жовтня лідери дев’яти країн Європи висловили повну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та заявили, що хочуть бачити Україну в НАТО. Йдеться про Словаччину, Естонію, Чехію, Румунію, Польщу, Чорногорію, Латвію, Литву та Північну Македонію.

Джерело: Oana Lungescu