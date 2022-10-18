Нас не залякати “страшилками”: Данілов про нову стратегію Путіна у війні

Жовтень, 18 в 15:32

Президент РФ Володимир Путін змінив стратегію та тактику у війні проти України. Це видно на тлі масових атак Росією об’єктів критичної інфраструктури та мирного населення України

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

– У нас із 24 лютого триває активна фаза бойових дій. Наше населення вже досить спокійно ставиться до таких речей (ворожих ударів, — Ред.). Так, це неприємно. Так, це певні незручності — сидіти у бомбосховищі. Але ми впевнені у своїй перемозі, і що б Путін не робив, перемога буде за нами, — зазначив він.

Він додав, що у Путіна “сьогодні нова стратегія і нова тактика, новий погляд на розв’язану ним війну”.

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– Ми готові до цього, тож ще раз заявляю — жодні його “страшилки” нас не залякують. Ми рухатимемося вперед і звільнимо всю нашу територію від російських фашистів, — сказав він.

Данілов заявив, що удари по цивільних об’єктах нічим добрим для Путіна не закінчаться.

– Те, що він зараз робить — це надає матеріали, які фіксуються у щоденному режимі, та які будуть представлені міжнародному суду, який відбудеться над усіма злочинцями. Тому що це злочин проти людяності, який не має терміну давності, — сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, що сьогодні вранці Росія знову атакувала Київ, в результаті чого було зафіксовано щонайменше три влучання в об‘єкт енергозабезпечення на лівому березі столиці. Загинули троє людей.

У Житомирі після атаки об’єкту енергетики є двоє поранених, а вночі РФ завдала удару по Запоріжжю ракетами та дроном-камікадзе, почалася пожежа на об’єкті інфраструктури.

Джерело: ERR