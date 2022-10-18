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Факты / Україна

НАТО поставит Украине сотни станций для борьбы с дронами в ближайшие дни — Столтенберг

Валентина Чорна, редактор ленты
Єнс Столтенберг
Фото: Depositphotos

НАТО в ближайшие дни поставит Украине сотни станций активных помех для противодействия дронам, которые запускает Российская Федерация.

Об этом на Берлинском внешнеполитическом форуме заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

— НАТО в ближайшие дни доставит в Украину системы борьбы с дронами. Это будут сотни станций активных помех, – отметил он.

Глава Североатлантического союза отметил необходимость Украины в различных системах противовоздушной обороны для борьбы с угрозами, в частности беспилотниками.

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Напомним, что сегодня утром Россия атаковала объекты энергетической инфраструктуры в Киеве, Днепре, Житомире. Из-за этого в большой части Украины могут быть веерные отключения электроэнергии.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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