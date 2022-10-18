НАТО поставит Украине сотни станций для борьбы с дронами в ближайшие дни — Столтенберг
НАТО в ближайшие дни поставит Украине сотни станций активных помех для противодействия дронам, которые запускает Российская Федерация.
Об этом на Берлинском внешнеполитическом форуме заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
— НАТО в ближайшие дни доставит в Украину системы борьбы с дронами. Это будут сотни станций активных помех, – отметил он.
Глава Североатлантического союза отметил необходимость Украины в различных системах противовоздушной обороны для борьбы с угрозами, в частности беспилотниками.
Напомним, что сегодня утром Россия атаковала объекты энергетической инфраструктуры в Киеве, Днепре, Житомире. Из-за этого в большой части Украины могут быть веерные отключения электроэнергии.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.