Жовтень, 18 в 19:55

НАТО найближчими днями поставить Україні сотні станцій активних перешкод для протидії дронам, які запускає Російська Федерація.

Про це на Берлінському зовнішньополітичному форумі заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. – НАТО найближчими днями доставить в Україну системи для боротьби з дронами. Це будуть сотні станцій активних перешкод, – зазначив він. Глава Північноатлантичного союзу наголосив на потребі України в різних системах протиповітряної оборони для боротьби із загрозами, зокрема безпілотниками. Зараз дивляться

Нагадаємо, що сьогодні вранці Росія атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури у Києві, Дніпрі, Житомирі. Через це у великій частині України можуть бути віялові відключення електроенергії.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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