НАТО поставить Україні сотні станцій для боротьби з дронами найближчими днями – Столтенберг
НАТО найближчими днями поставить Україні сотні станцій активних перешкод для протидії дронам, які запускає Російська Федерація.
Про це на Берлінському зовнішньополітичному форумі заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
– НАТО найближчими днями доставить в Україну системи для боротьби з дронами. Це будуть сотні станцій активних перешкод, – зазначив він.
Глава Північноатлантичного союзу наголосив на потребі України в різних системах протиповітряної оборони для боротьби із загрозами, зокрема безпілотниками.
Нагадаємо, що сьогодні вранці Росія атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури у Києві, Дніпрі, Житомирі. Через це у великій частині України можуть бути віялові відключення електроенергії.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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