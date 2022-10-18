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Факти / Україна

НАТО поставить Україні сотні станцій для боротьби з дронами найближчими днями – Столтенберг

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Єнс Столтенберг
Фото: Depositphotos

НАТО найближчими днями поставить Україні сотні станцій активних перешкод для протидії дронам, які запускає Російська Федерація.

Про це на Берлінському зовнішньополітичному форумі заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

– НАТО найближчими днями доставить в Україну системи для боротьби з дронами. Це будуть сотні станцій активних перешкод, – зазначив він.

Глава Північноатлантичного союзу наголосив на потребі України в різних системах протиповітряної оборони для боротьби із загрозами, зокрема безпілотниками.

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Нагадаємо, що сьогодні вранці Росія атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури у Києві, Дніпрі, Житомирі. Через це у великій частині України можуть бути віялові відключення електроенергії.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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