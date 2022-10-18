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Факты / Україна

Российские ракеты теперь долетают быстрее: Игнат объяснил почему

Валентина Летяк, редактор ленты
Российские ракеты теперь долетают быстрее: Игнат объяснил почему
Фото: Факты ICTV

Сколько ракет утром 18 октября РФ выпустила по объектах критической инфраструктуры в Киеве и других городах, еще уточняется, но ВСУ сбили пять крылатых ракет – это Калибры, Х-101 и Х-555, заявил в эфире марафона на 5 канале спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, сегодня Россия запускала ракеты с территории Ростовской области, что дает меньше времени на реагирование.

– Ракеты были выпущены в этот раз не из Каспийского региона, а ближе к Ростовской области. Понятно, что время их подлета более быстрое, поэтому и реагирование граждан на тревогу должно быть более оперативным, – объяснил Игнат.

Поэтому посоветовал украинцам не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и сразу спускаться в укрытие.

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Фото Факти ICTV

По уточненным данным Воздушных сил, 18 октября наша ПВО сбила 12 воздушных целей.

Утром 18 октября РФ нанесла ракетный удар по Киеву, зафиксированы три взрыва. Оккупанты попали в ТЭЦ Деснянского района столицы.

В результате вражеской атаки погибли три человека, которые были сотрудниками одного из объектов критической инфраструктуры.

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