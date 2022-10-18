Російські ракети тепер долітають швидше: Ігнат пояснив чому

Жовтень, 18 в 16:26

Скількома ракетами вранці 18 жовтня РФ атакувала об’єкти критичної інфраструктури у Києві та інших містах, ще уточнюється, але ЗСУ збили п’ять крилатих ракет – це Калібри, Х-101 та Х-555, заявив в ефірі марафону на 5 каналі речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, сьогодні Росія запускала ракети з території Ростовської області, що дає менше часу на реагування.

– Ракети були випущені цього разу не з Каспійського регіону, а ближче до Ростовської області. Зрозуміло, що час їх підльоту швидший, тому і реагування громадян на тривогу має бути оперативнішим, – пояснив Ігнат.

Тому порадив українцям не нехтувати сигналами повітряної тривоги і одразу спускатися в укриття.

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За уточненими даними Повітряних сил, 18 жовтня наша ППО збила 12 повітряних цілей.

Уранці 18 жовтня РФ завдала ракетного удару по Києву, зафіксовано три вибухи. Окупанти поцілили в ТЕЦ Деснянського району столиці.

Внаслідок ворожої атаки загинули троє людей, які були співробітниками одного з об’єктів критичної інфраструктури.