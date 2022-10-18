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Факти / Україна

Російські ракети тепер долітають швидше: Ігнат пояснив чому

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Російські ракети тепер долітають швидше: Ігнат пояснив чому
Фото: Факти ICTV

Скількома ракетами вранці 18 жовтня РФ атакувала об’єкти критичної інфраструктури у Києві та інших містах, ще уточнюється, але ЗСУ збили п’ять крилатих ракет – це Калібри, Х-101 та Х-555, заявив в ефірі марафону на 5 каналі речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, сьогодні Росія запускала ракети з території Ростовської області, що дає менше часу на реагування.

– Ракети були випущені цього разу не з Каспійського регіону, а ближче до Ростовської області. Зрозуміло, що час їх підльоту швидший, тому і реагування громадян на тривогу має бути оперативнішим, – пояснив Ігнат.

Тому порадив українцям не нехтувати сигналами повітряної тривоги і одразу спускатися в укриття.

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Ракетні удари РФ з Ростова

Фото Факти ICTV

За уточненими даними Повітряних сил, 18 жовтня наша ППО збила 12 повітряних цілей.

Уранці 18 жовтня РФ завдала ракетного удару по Києву, зафіксовано три вибухи. Окупанти поцілили в ТЕЦ Деснянського району столиці.

Внаслідок ворожої атаки загинули троє людей, які були співробітниками одного з об’єктів критичної інфраструктури.

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