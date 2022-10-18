Жовтень, 18 в 13:45

У вівторок, 18 жовтня, Україна отримала €2 млрд макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він зазначив, що ці кошти будуть спрямовані на підтримку економічної стабільності України.

– Додатковий фінансовий ресурс допоможе покрити нагальні бюджетні видатки, зокрема у соціальній і гуманітарній сферах. Ці кошти є першою частиною пакету в розмірі €5 млрд. Загалом цьогоріч Україна отримала від ЄС €4,2 млрд макрофінансової допомоги, які суттєво допомогли зміцнити економічний фронт держави та вистояти в боротьбі з агресором, – зазначив Шмигаль.

Прем’єр-міністр подякував європейським партнерам і заявив, що уряд продовжує роботу над новими фінансовими програмами на наступний рік.

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Зазначимо, що вчора Європейський Союз оголосив про виділення ще €500 млн військової допомоги для України.

Це вже шостий транш від ЄС з початку повномасштабної війни РФ проти нашої держави. Таким чином, загальна сума військової допомоги Україні з боку ЄС зросте до €3,1 млрд.