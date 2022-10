Европейский Союз объявил о выделении еще €500 млн военной помощи для Украины.

О принятии такого решения проинформировал высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Средства по-прежнему будут выделяться через Европейский фонд мира (European Peace Facility). Это инструмент Евросоюза, покрывающий финансирование в оборонной и военной сферах.

Это уже шестой транш от ЕС с начала полномасштабной войны РФ против нашего государства. Таким образом, общая сумма военной помощи Украине со стороны ЕС вырастет до €3,1 млрд.

While @DmytroKuleba addresses #FAC from a bomb shelter, we raise EU military assistance to €3.1 billion & launch the EU military training mission for #Ukraine.

Russia’s latest indiscriminate attacks will not shake our determination to support Ukraine, it will only reinforce it. pic.twitter.com/bnWDJKRdJb

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 17, 2022