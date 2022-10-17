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Европейский Союз объявил о выделении еще €500 млн военной помощи для Украины.

О принятии такого решения проинформировал высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Средства по-прежнему будут выделяться через Европейский фонд мира (European Peace Facility). Это инструмент Евросоюза, покрывающий финансирование в оборонной и военной сферах.

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Это уже шестой транш от ЕС с начала полномасштабной войны РФ против нашего государства. Таким образом, общая сумма военной помощи Украине со стороны ЕС вырастет до €3,1 млрд.

– Пока Дмитрий Кулеба обращается к Совету министров иностранных дел стран ЕС из бомбоубежища, мы увеличиваем военную помощь Евросоюза до €3,1 млрд и запускаем военную учебную миссию ЕС для Украины. Последние неизбирательные атаки России не поколеблют нашу решимость поддерживать Украину, а лишь укрепят ее, — подчеркнул Боррель в своем Twitter-аккаунте.

While @DmytroKuleba addresses #FAC from a bomb shelter, we raise EU military assistance to €3.1 billion & launch the EU military training mission for #Ukraine. Russia’s latest indiscriminate attacks will not shake our determination to support Ukraine, it will only reinforce it. pic.twitter.com/bnWDJKRdJb — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 17, 2022

Как сообщили в пресс-службе Совета ЕС, новый пакет поддержки соответствует текущим приоритетам, определенным Киевом.

Шестой транш будет распределен следующим образом:

• €490 млн на военную технику для украинской армии;

• €10 млн – для финансирования поставок оборудования и материалов, таких как средства индивидуальной защиты, аптечки и топливо.

Кроме того, предусмотрено техническое обслуживание и ремонт уже предоставленной Украине военной техники.

Предыдущие транши военной помощи для Украины Евросоюз согласовал 28 февраля, 23 марта, 13 апреля, 23 мая и 21 июля 2022 года.