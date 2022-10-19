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Факты / Україна / Политика

Рада призвала мир ввести санкции против Ирана за поставки оружия в РФ

Валентина Летяк, редактор ленты
Верховна Рада
Фото: Depositphotos

Народные депутаты 303 голосами поддержали Заявление Верховной Рады об осуждении поддержки Исламской Республикой Иран вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины (постановление №8133).

В заявлении парламент призывает партнеров ввести более жесткие санкции против Ирана за поставки военной помощи России в виде дронов, а также, чтобы заставить Тегеран отказаться от намерений передать Москве баллистические ракеты.

Рада также требует от Ирана немедленно остановить поставки вооружения в Россию и просит мировое сообщество содействовать существенному укреплению обороноспособности Украины.

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Это заявление передадут в ООН, парламентам и правительствам стран ЕС, в Совет Европы и международным организациям.

По данным СМИ, Евросоюз уже подготовил перечень санкций против Тегерана. Дипломаты якобы встретятся 19 октября, чтобы согласовать последние технические детали.

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