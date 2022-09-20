Сентябрь, 19 в 21:18

Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин рассказал, какую тактику могут применить Вооруженные силы Украины для освобождения оккупированных Донецка и Луганска.

Об этом Игаль Левин заявил в эфире Радио НВ.

Он напомнил, что России не удалась тактика блицкрига (план ведения скоротечной войны — Ред.), о которой она изначально заявляла. Весь мир увидел, что РФ не способна на блицкриг, а вот Украина может такое осуществить.

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По словам Левина, контрнаступление в Харьковской области говорит о том, что Украина способна на более крупные операции. Не вся западная техника была задействована Силами обороны, и впереди еще много территорий, которые надо освобождать.

Израильский офицер рассказал, что сейчас на Западе ведутся “военные игры” (моделирование военных действий — Ред.) с акцентом на то, как будут освобождать Крым, Донецк и Луганск.

Игаль Левин заявил, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области показало, что на фронтах инициатива теперь в руках Украины.

— До событий в Харьковской области инициатива была у ВС РФ, а Украина подстраивалась. Сейчас наоборот — России надо подстраиваться: где строить оборону, где кинуть свои немногочисленные резервы, куда им послать этих зэков, — отмечает Левин.

Он напомнил ситуацию с разгромом 1 танковой гвардейской армии ВС РФ возле Изюма. Там находилось около 10 тысяч человек. ВСУ обнулили эту армию.

— Ее разгромили. Не считая танков, там бросили почти 200 единиц всевозможной техники: артиллерия, ЗРК и т.д. ВСУ разгромили ударную группировку, которая шла на Славянск и Краматорск. Теперь это обезопасило Славянск и Краматорск. Перехват этой инициативы показал, как будет происходить освобождение Донецка и Луганска… Города можно брать штурмом, как это происходило с Попасной, а можно их охватывать — окружать. И тогда у врага есть только два выбора — уйти, оставив город, или остаться в окружении. А в окружении никакой гарнизон не может стоять вечно, — отмечает офицер Армии обороны Израиля.

По его словам, единственный недостаток тактики окружения города — это время. Если нет возможности воевать долго, то такая стратегия не подходит.

Игаль Левин заметил, что, например, для Израиля такая тактика не подходит, так как экономика страны может выдержать войну максимум в один месяц.

Украина никуда не спешит, потому что за спиной у нас тыл в виде западного мира, их дотаций и вложений.

— Так вот: освобождение Купянска, Балаклеи и Изюма — это была маленькая симуляция того, как будет освобождаться Луганск и Донецк. То есть, выход к границам, отрезание городов от Российской Федерации, а дальше ультиматум боевикам, если они не захотят сложить оружие. В конечном итоге наступит сдача городов. Также и с островом Змеиный — это маленькая симуляция того, что будет с Крымом, — подытожил офицер Армии обороны Израиля.

Источник: Радио НВ