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Факты / Україна / Общество

Израильский офицер рассказал, как Украина будет освобождать Донецк и Луганск

Марта Бондаренко, редактор ленты
Израильский офицер рассказал, как Украина будет освобождать Донецк и Луганск
Фото: Генштаб ВСУ

Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин рассказал, какую тактику могут применить Вооруженные силы Украины для освобождения оккупированных Донецка и Луганска.

Об этом Игаль Левин заявил в эфире Радио НВ.

Он напомнил, что России не удалась тактика блицкрига (план ведения скоротечной войны — Ред.), о которой она изначально заявляла. Весь мир увидел, что РФ не способна на блицкриг, а вот Украина может такое осуществить.

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По словам Левина, контрнаступление в Харьковской области говорит о том, что Украина способна на более крупные операции. Не вся западная техника была задействована Силами обороны, и впереди еще много территорий, которые надо освобождать.

Израильский офицер рассказал, что сейчас на Западе ведутся “военные игры” (моделирование военных действий — Ред.) с акцентом на то, как будут освобождать Крым, Донецк и Луганск.

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Игаль Левин заявил, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области показало, что на фронтах инициатива теперь в руках Украины.

— До событий в Харьковской области инициатива была у ВС РФ, а Украина подстраивалась. Сейчас наоборот — России надо подстраиваться: где строить оборону, где кинуть свои немногочисленные резервы, куда им послать этих зэков, — отмечает Левин.

Он напомнил ситуацию с разгромом 1 танковой гвардейской армии ВС РФ возле Изюма. Там находилось около 10 тысяч человек. ВСУ обнулили эту армию.

— Ее разгромили. Не считая танков, там бросили почти 200 единиц всевозможной техники: артиллерия, ЗРК и т.д. ВСУ разгромили ударную группировку, которая шла на Славянск и Краматорск. Теперь это обезопасило Славянск и Краматорск. Перехват этой инициативы показал, как будет происходить освобождение Донецка и Луганска… Города можно брать штурмом, как это происходило с Попасной, а можно их охватывать — окружать. И тогда у врага есть только два выбора — уйти, оставив город, или остаться в окружении. А в окружении никакой гарнизон не может стоять вечно, — отмечает офицер Армии обороны Израиля.

По его словам, единственный недостаток тактики окружения города — это время. Если нет возможности воевать долго, то такая стратегия не подходит.

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Игаль Левин заметил, что, например, для Израиля такая тактика не подходит, так как экономика страны может выдержать войну максимум в один месяц.

Украина никуда не спешит, потому что за спиной у нас тыл в виде западного мира, их дотаций и вложений.

— Так вот: освобождение Купянска, Балаклеи и Изюма — это была маленькая симуляция того, как будет освобождаться Луганск и Донецк. То есть, выход к границам, отрезание городов от Российской Федерации, а дальше ультиматум боевикам, если они не захотят сложить оружие. В конечном итоге наступит сдача городов.

Также и с островом Змеиный — это маленькая симуляция того, что будет с Крымом, — подытожил офицер Армии обороны Израиля.

Источник: Радио НВ

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