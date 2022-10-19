October, 19 в 17:51

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц заявив, що Ізраїль не постачатиме зброю Україні для протистояння російському вторгненню, але сказав, що Єрусалим може поставити Україні систему раннього попередження про удари, що наближаються, подібну до тієї, що використовується в єврейській державі.

Про це Ганц сказав, виступаючи перед групою послів Європейського Союзу, пише The Times of Israel.

Виступ міністра відбувся через день після того, як Україна заявила, що подасть офіційний запит на ізраїльські системи ППО типу Залізний купол. Ганц виключив можливість продажу такої зброї.

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– Ізраїль підтримує і підтримує Україну, НАТО і Захід. Це те, що ми говорили в минулому і повторюємо сьогодні. Ізраїль проводить політику підтримки України за допомогою гуманітарної допомоги та поставок життєво важливого оборонного обладнання, – сказав Ганц.

Водночас він підкреслив, що Ізраїль не постачатиме Україні системи озброєння “з низки оперативних міркувань”.

– Ми продовжуватимемо підтримувати Україну в рамках наших обмежень, як ми це робили в минулому, – сказав міністр.

Бенні Ганц заявив, що Ізраїль направив українцям прохання поділитися інформацією про їхні потреби в засобах попередження ППО.

– Щойно ми отримаємо цю інформацію, ми зможемо допомогти в розробці життєво важливої цивільної системи раннього попередження, – додав він.

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Ізраїльська система попередження використовує поєднання радіолокаційних та електрооптичних пристроїв для виявлення запусків ракет, снарядів і безпілотників, класифікації їхніх розмірів і загрози, яку вони становлять, і нанесення на карту районів, яким загрожує небезпека.

Громадяни отримують попередження через сирени, сповіщення на свої телефони та повідомлення по телебаченню і радіо.

Видання зазначає, що протягом багатьох років ця система рятувала сотні життів під час спалахів насильства з боку терористичних груп із сектору Гази та Лівану, які запускали тисячі снарядів по ізраїльських містах.

Останніми роками точність системи було підвищено, щоб вона могла обмежувати свої попередження конкретними районами великих міст.

Українські міста останніми тижнями неодноразово зазнавали атак баражуючих боєприпасів іранського виробництва, також відомих як дрони-камікадзе Shahed-136, та інших ракет, запущених Росією.

– Ми стежимо за участю Ірану у війні в Україні. Ми бачимо, що Іран надає БПЛА, а в найближчому майбутньому може надати і додаткові вдосконалені системи, – сказав Ганц.

У середу Україна заявила, що її військові збили понад 223 безпілотники іранського виробництва за трохи більше ніж місяць.

З перших днів вторгнення високопоставлені українські чиновники просили Ізраїль надіслати свої системи протиракетної оборони, особливо Залізний купол, у публічних зверненнях і в приватних бесідах з особами, які ухвалюють рішення в Єрусалимі.

Однак влада Ізраїлю досі уникала надання прямої військової допомоги Києву – ні наступальних озброєнь, ні передових оборонних технологій – після вторгнення російських військ в Україну 24 лютого, намагаючись уникнути розпалювання кризи у відносинах із Москвою.

Ізраїль – одна з небагатьох країн, що підтримують відносно теплі відносини як з Україною, однією із західних демократій, так і з Росією.

Однак Ізраїль опинився в суперечностях з Росією, оскільки Єрусалим дедалі більше підтримує Україну, прагнучи при цьому зберегти свободу пересування в сирійському небі, яке значною мірою контролюються Москвою.

У квітні Ганц уперше дозволив відправити українським службам порятунку 2 тис. шоломів і 500 бронежилетів після довгих відмов.

Цей крок було зроблено після повідомлень про масові вбивства мирних жителів, зґвалтування та інші звірства, скоєні російськими військами в київському передмісті Буча, що призвело до зміни тону ізраїльських політиків.

На той час міністр закордонних справ Яїр Лапід, який зараз є прем’єр-міністром, прямо звинуватив Росію у військових злочинах у зв’язку з цими повідомленнями, що стало найрізкішим висловлюванням на адресу Москви з боку високопоставленого ізраїльського чиновника.

Зв’язки між Ізраїлем і Росією ще більше зіпсувалися після заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що Адольф Гітлер мав єврейське походження, у спробі виправдати вторгнення Москви в Україну як спробу “денацифікації” країни, президент якої, Володимир Зеленський, є євреєм.

Хоча Єрусалим дещо змінив свій тон, щоб більшою мірою приєднатися до західних держав, він досі вперто відмовляється робити свій внесок у військові зусилля України.

У середу Ганц заявив, що він планує схвалити додатковий пакет допомоги Україні на оборону.

Ізраїль також відправив близько 100 тонн гуманітарної допомоги, а також організував польовий госпіталь на заході України на шість тижнів.