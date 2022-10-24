Октябрь, 24 в 17:58

Из-за действий российской стороны более 160 судов с украинской агропродукцией застряли в очереди у пролива Босфор. И это количество постоянно растет.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

В ведомстве подчеркнули, что действия РФ создают задержку работы Черноморского зернового коридора, через который зерно и другая агропродукция экспортируется из Украины через порты в Одесской области.

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Как известно, после подписания зернового соглашения в июле был создан Совместный координационный центр в Стамбуле (Турция) для отслеживания поставок.

По данным МИД, начиная с 14 октября, российские инспекторы из этого центра начали существенно задерживать проверку судов, которые направляются в украинские порты для загрузки зерновыми или из портов везут продукцию в пункт назначения.

– В результате действий РФ, более 165 судов сейчас застряли в очереди у пролива Босфор, и их количество ежедневно увеличивается, — подчеркнули в министерстве.

В МИД уточнили, что существуют основания считать такие проверки РФ политически мотивированными. Ведь недавно руководство страны-агрессора пыталось подвергнуть сомнению деятельность зернового коридора и требовало уступок в обмен на продление зернового соглашения.

По данным ведомства, задержки в ходе проверок уже не позволили Украине отправить на экспорт дополнительные 3 млн тонн зерна.

– Действия России подрывают глобальную продовольственную безопасность, в том числе в регионе Глобального Юга… 10 млн человек в мире не получили своевременно еду из-за политических амбиций РФ, — отметили в МИД.

Министерство призвало международное сообщество, в том числе страны Африки и Азии, нуждающиеся в украинском зерне, требовать от РФ немедленно прекратить искусственные задержки.

Кроме того, Украина обратилась в секретариат координационного центра в Стамбуле и призвала урегулировать эту проблему. В частности, можно было бы увеличить количество инспекторов в проливе Босфор.

В МИД подчеркнули, что Кремлю нельзя позволять держать миллионы людей в мире в заложниках “его голодных игр”.

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На действия РФ уже отреагировали в Организации Объединенных Наций. В ООН отметили, что необходимы немедленные шаги по устранению блокировки судов.

– Сейчас возле Стамбула находятся более 150 судов, ожидающих отправки. И эти задержки могут привести к сбоям в цепочке поставок и портовых операциях, заявила пресс-секретарь представительства ООН в Совместном координационном центре Исмини Палла.

Как известно, зерновое соглашение о разблокировании экспорта из Украины было подписано в Стамбуле 22 июля этого года. Украинская сторона подписала договор с Турцией и ООН. Аналогичный документ заключила страна-агрессор.

Экспорт происходит из трех портов на Черном море: Одесса, Черноморск и Южный.

Соглашение действует 120 дней с момента подписания, то есть до 19 ноября. Украина настаивает на его продлении.

В то же время российская сторона уже пригрозила выйти из соглашения, утверждая, что зерно якобы не экспортируется в самые бедные страны мира. Москва уже выдвинула ООН требования для продления соглашения.