Жовтень, 24 в 17:58

Через дії російської сторони понад 160 суден із українською агропродукцією застрягли в черзі біля протоки Босфор. І ця кількість постійно зростає.

Про це поінформували в Міністерстві закордонних справ України.

У відомстві наголосили, що дії РФ створюють затримку роботи Чорноморського зернового коридору, через який зерно та інша агропродукція експортується з України через порти на Одещині.

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Як відомо, після підписання зернової угоди в липні був створений Спільний координаційний центр у Стамбулі (Туреччина) для відстеження поставок.

За даними МЗС, починаючи з 14 жовтня, російські інспектори з цього центру почали суттєво затримувати перевірку суден, які прямують до українських портів для завантаження зерновими або з портів везуть продукцію до пункту призначення.

– У результаті дій РФ, понад 165 суден нині застрягли в черзі біля протоки Босфор, і їхня кількість щодня збільшується, – наголосили в міністерстві.

У МЗС уточнили, що існують підстави вважати такі перевірки РФ політично мотивованими. Адже нещодавно керівництво країни-агресора намагалося поставити під сумнів діяльність зернового коридору та вимагало поступок в обмін на продовження зернової угоди.

За даними відомства, затримки під час перевірок вже не дозволили Україні відправити на експорт додаткові 3 млн тонн зерна.

– Дії Росії підривають глобальну продовольчу безпеку, зокрема в регіоні Глобального Півдня… 10 млн людей у світі не отримали вчасно їжу через політичні амбіції РФ, – зазначили в МЗС.

Міністерство закликало міжнародну спільноту, зокрема країни Африки та Азії, які потребують українського зерна, вимагати від РФ негайно припинити штучні затримки.

Крім того, Україна звернулася до секретаріату координаційного центру в Стамбулі та закликала врегулювати цю проблему. Зокрема, можна було б збільшити кількість інспекторів у протоці Босфор.

У МЗС наголосили, що Кремлю не можна дозволяти тримати мільйони людей у світі в заручниках “його голодних ігор”.

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На дії РФ уже відреагували в Організації Об’єднаних Націй. В ООН зазначили, що необхідні негайні кроки для усунення блокування суден.

– Наразі біля Стамбула знаходяться понад 150 суден, які очікують відправлення. І ці затримки можуть призвести до збоїв у ланцюжку поставок та портових операціях, – заявила прес-секретар представництва ООН у Спільному координаційному центрі Ісміні Палла.

Як відомо, зернова угода про розблокування експорту з України була підписана в Стамбулі 22 липня цього року. Українська сторона підписала договір з Туреччиною та ООН. Аналогічний документ уклала країна-агресор.

Експорт відбувається з трьох портів на Чорному морі: Одеса, Чорноморськ та Південний.

Угода діє 120 днів із моменту підписання, тобто до 19 листопада. Україна наполягає на її продовженні.

Водночас російська сторона вже пригрозила вийти з угоди, стверджуючи, що зерно начебто не експортується до найбідніших країн світу. Москва вже висунула ООН вимоги для продовження дії угоди.