Россия обстреляла Днепр, обломки ракеты попали в АЗС: двое погибших, есть раненые
Россия обстреляла Днепр ракетами.
Перед этим в Днепре и Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.
По данным Telegram канала Оперативный ВСУ, в пригороде Днепра сработала ПВО.
Впоследствии мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал взрыв.
— Опять, похоже, прилет. Ждем официальной информации от военной администрации, — написал он у себя на странице в Facebook.
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко подтвердил, что в результате удара российских оккупантов начался пожар на АЗС.
— Днепр. Загорелась автозаправочная станция БРСМ. Российские террористы запускали свои ракеты по городу, но обломки снаряда упали на местную АЗС. Продолжается ликвидация огня, — написал он.
Борис Филатов добавил, что в результате удара есть минимум двое погибших.
— Известно, что погибло минимум два гражданских лица: один — в автомобиле, один — на автомойке, которая находится рядом с АЗС, — написал он.
Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко подтвердил, что россияне убили в Днепре двух человек, и добавил, что еще трое получили ранения.
По его информации, враг целился в один из районов Днепра.
Сейчас выясняются детали обстрела.