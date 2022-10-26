Октябрь, 25 в 21:20

Россия обстреляла Днепр ракетами.

Перед этим в Днепре и Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

По данным Telegram канала Оперативный ВСУ, в пригороде Днепра сработала ПВО.

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Впоследствии мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал взрыв.

— Опять, похоже, прилет. Ждем официальной информации от военной администрации, — написал он у себя на странице в Facebook.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко подтвердил, что в результате удара российских оккупантов начался пожар на АЗС.

— Днепр. Загорелась автозаправочная станция БРСМ. Российские террористы запускали свои ракеты по городу, но обломки снаряда упали на местную АЗС. Продолжается ликвидация огня, — написал он.

Борис Филатов добавил, что в результате удара есть минимум двое погибших.

— Известно, что погибло минимум два гражданских лица: один — в автомобиле, один — на автомойке, которая находится рядом с АЗС, — написал он.

Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко подтвердил, что россияне убили в Днепре двух человек, и добавил, что еще трое получили ранения.

По его информации, враг целился в один из районов Днепра.

Сейчас выясняются детали обстрела.