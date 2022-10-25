ВСУ уничтожили более 25% российского парка вертолетов Ка-52 – британская разведка
Вооруженные силы Украины с 24 февраля в небе над Украиной уничтожили 248 российских вертолетов. За прошедшие сутки удалось сбить — три.
В разведке Минобороны Великобритании считают, что Россия с момента вторжения в Украину лишилась не менее 23 ударных вертолетов Ка-52 (Аллигатор).
По подсчетам разведывательного ведомства, это составляет более 25% парка ВВС России, состоящего из 90 вертолетов Ка-52.
В разведке считают, что российские ударные вертолеты более всего уязвимы перед украинскими переносными зенитно-ракетными комплексами (например, Игла, Stinger, Javelin).
Несмотря на российскую военную доктрину, вертолеты РФ довольно часто летают без или с незначительным прикрытием боевых самолетов сверху.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 25 October 2022
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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/xz5YZDfgkT
— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) October 25, 2022
России по-прежнему не удается иметь преимущество в воздухе, чтобы обеспечить свои подразделения эффективной авиационной поддержкой вблизи линии фронта. Наряду с этим заканчиваются и артиллерийские боеприпасы.
Российское командование, вероятно, все чаще прибегает к рискованным вылетам ударных вертолетов как к одному из немногих доступных вариантов оказания непосредственной поддержки войскам в бою, резюмируют в разведке Минобороны Великобритании.
Напомним, что война в Украине длиться уже 244 дня.