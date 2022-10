Вооруженные силы Украины с 24 февраля в небе над Украиной уничтожили 248 российских вертолетов. За прошедшие сутки удалось сбить — три.

В разведке Минобороны Великобритании считают, что Россия с момента вторжения в Украину лишилась не менее 23 ударных вертолетов Ка-52 (Аллигатор).

По подсчетам разведывательного ведомства, это составляет более 25% парка ВВС России, состоящего из 90 вертолетов Ка-52.

В разведке считают, что российские ударные вертолеты более всего уязвимы перед украинскими переносными зенитно-ракетными комплексами (например, Игла, Stinger, Javelin).

Несмотря на российскую военную доктрину, вертолеты РФ довольно часто летают без или с незначительным прикрытием боевых самолетов сверху.

