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Факты / Україна

ВСУ уничтожили более 25% российского парка вертолетов Ка-52 – британская разведка

Марта Бондаренко, редактор ленты
ВСУ уничтожили более 25% российского парка вертолетов Ка-52 – британская разведка
Фото: Depositphotos

Вооруженные силы Украины с 24 февраля в небе над Украиной уничтожили 248 российских вертолетов. За прошедшие сутки удалось сбить — три.

В разведке Минобороны Великобритании считают, что Россия с момента вторжения в Украину лишилась не менее 23 ударных вертолетов Ка-52 (Аллигатор).

По подсчетам разведывательного ведомства, это составляет более 25% парка ВВС России, состоящего из 90 вертолетов Ка-52.

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В разведке считают, что российские ударные вертолеты более всего уязвимы перед украинскими переносными зенитно-ракетными комплексами (например, Игла, Stinger, Javelin).

Несмотря на российскую военную доктрину, вертолеты РФ довольно часто летают без или с незначительным прикрытием боевых самолетов сверху.

России по-прежнему не удается иметь преимущество в воздухе, чтобы обеспечить свои подразделения эффективной авиационной поддержкой вблизи линии фронта. Наряду с этим заканчиваются и артиллерийские боеприпасы.

Российское командование, вероятно, все чаще прибегает к рискованным вылетам ударных вертолетов как к одному из немногих доступных вариантов оказания непосредственной поддержки войскам в бою, резюмируют в разведке Минобороны Великобритании.

Напомним, что война в Украине длиться уже 244 дня.

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