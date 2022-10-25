Жовтень, 25 в 9:56

Збройні сили України з 24 лютого в небі над Україною знищили 248 російських гелікоптерів. Минулої доби вдалося збити – три.

У розвідці Міноборони Великої Британії вважають, що Росія з моменту вторгнення в Україну втратила щонайменше 23 ударні гелікоптери Ка-52 (Алігатор).

За підрахунками розвідувального відомства, це понад 25% парку ВПС Росії, що складається з 90 вертольотів Ка-52.

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У розвідці вважають, що російські ударні гелікоптери найбільше вразливі перед українськими переносними зенітно-ракетними комплексами (наприклад, Ігла, Stinger, Javelin).

Попри російську військову доктрину, гелікоптери РФ досить часто літають без або з незначним прикриттям бойових літаків зверху.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 25 October 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/bZmLpOMrm8 ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/xz5YZDfgkT — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) October 25, 2022

Росії, як і раніше, не вдається мати перевагу в повітрі, щоб забезпечити свої підрозділи ефективною авіаційною підтримкою поблизу лінії фронту. Крім того, закінчуються й артилерійські боєприпаси.

Російське командування, ймовірно, все частіше вдається до ризикованих вильотів ударних вертольотів як одного з небагатьох доступних варіантів надання безпосередньої підтримки військам у бою, резюмують у розвідці Міноборони Великої Британії.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 244 дні.