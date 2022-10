Збройні сили України з 24 лютого в небі над Україною знищили 248 російських гелікоптерів. Минулої доби вдалося збити – три.

У розвідці Міноборони Великої Британії вважають, що Росія з моменту вторгнення в Україну втратила щонайменше 23 ударні гелікоптери Ка-52 (Алігатор).

За підрахунками розвідувального відомства, це понад 25% парку ВПС Росії, що складається з 90 вертольотів Ка-52.

У розвідці вважають, що російські ударні гелікоптери найбільше вразливі перед українськими переносними зенітно-ракетними комплексами (наприклад, Ігла, Stinger, Javelin).

Попри російську військову доктрину, гелікоптери РФ досить часто літають без або з незначним прикриттям бойових літаків зверху.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 25 October 2022

Ministry of Defence (@DefenceHQ) October 25, 2022