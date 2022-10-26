Подорвет ли Россия Каховскую ГЭС в ближайшее время – ответ ГУР

Октябрь, 26 в 16:51

Российские военные, которые заминировали Каховскую ГЭС, вряд ли ее взорвут, ведь cейчас там нет необходимого количества взрывчатки.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил спикер Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов.

— По Каховской ГЭС, сегодня… не проведены необходимые работы, не заминирована ГЭС и дамба настолько, чтобы можно было совершить подрыв, — говорит он.

В то же время Юсов отметил, что от РФ, которая презирает международное право и пренебрегает гуманитарными принципами, можно ожидать любых провокаций.

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