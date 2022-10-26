Подорвет ли Россия Каховскую ГЭС в ближайшее время – ответ ГУР
Российские военные, которые заминировали Каховскую ГЭС, вряд ли ее взорвут, ведь cейчас там нет необходимого количества взрывчатки.
Об этом в эфире Єдиних новин заявил спикер Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов.
— По Каховской ГЭС, сегодня… не проведены необходимые работы, не заминирована ГЭС и дамба настолько, чтобы можно было совершить подрыв, — говорит он.
В то же время Юсов отметил, что от РФ, которая презирает международное право и пренебрегает гуманитарными принципами, можно ожидать любых провокаций.
— Потенциально, поскольку мы имеем дело с неадекватным государством, неадекватным правительством – есть какие угодно угрозы. То есть это государство, которое пренебрегает гуманитарными принципами, международным правом, поэтому возможны разные провокации, — уверен Юсов.