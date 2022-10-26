Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Подорвет ли Россия Каховскую ГЭС в ближайшее время – ответ ГУР

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Каховська ГЕС

Российские военные, которые заминировали Каховскую ГЭС, вряд ли ее взорвут, ведь cейчас там нет необходимого количества взрывчатки.

Об этом в эфире Єдиних новин заявил спикер Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов.

— По Каховской ГЭС, сегодня… не проведены необходимые работы, не заминирована ГЭС и дамба настолько, чтобы можно было совершить подрыв, — говорит он.

В то же время Юсов отметил, что от РФ, которая презирает международное право и пренебрегает гуманитарными принципами, можно ожидать любых провокаций.

Сейчас смотрят
Читайте
В случае подрыва Каховской ГЭС Крым на 10-15 лет останется без воды - Данилов

— Потенциально, поскольку мы имеем дело с неадекватным государством, неадекватным правительством – есть какие угодно угрозы. То есть это государство, которое пренебрегает гуманитарными принципами, международным правом, поэтому возможны разные провокации, — уверен Юсов.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка