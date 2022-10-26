Чи підірве Росія Каховську ГЕС найближчим часом – відповідь ГУР
Російські військові, які замінували Каховську ГЕС, навряд чи її наразі підірвуть, адже на даний момент там немає необхідної кількості вибухівки.
Про це в ефірі Єдиних новин заявив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.
– Стосовно Каховської ГЕС, сьогодні… не проведені необхідні роботи, не замінована ГЕС і дамба настільки, щоб можна було зробити підрив, – каже він.
Водночас Юсов зазначив, що від РФ, яка зневажає міжнародне право та нехтує гуманітарними принципами, можна очікувати будь-яких провокацій.
– Потенційно, оскільки ми маємо справу з неадекватною державою, неадекватним урядом – є будь-які загрози. Тобто це держава, яка нехтує гуманітарними принципами, міжнародним правом, тому можливі різні провокації, – переконаний Юсов.