Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Чи підірве Росія Каховську ГЕС найближчим часом – відповідь ГУР

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Каховська ГЕС

Російські військові, які замінували Каховську ГЕС, навряд чи її наразі підірвуть, адже на даний момент там немає необхідної кількості вибухівки.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.

– Стосовно Каховської ГЕС, сьогодні… не проведені необхідні роботи, не замінована ГЕС і дамба настільки, щоб можна було зробити підрив, – каже він.

Читайте
У разі підриву Каховської ГЕС Крим на 10-15 років залишиться без води - Данілов

Водночас Юсов зазначив, що від РФ, яка зневажає міжнародне право та нехтує гуманітарними принципами, можна очікувати будь-яких провокацій.

Зараз дивляться

– Потенційно, оскільки ми маємо справу з неадекватною державою, неадекватним урядом – є будь-які загрози. Тобто це держава, яка нехтує гуманітарними принципами, міжнародним правом, тому можливі різні провокації, – переконаний Юсов.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка