Чи підірве Росія Каховську ГЕС найближчим часом – відповідь ГУР

Жовтень, 26 в 16:51

Російські військові, які замінували Каховську ГЕС, навряд чи її наразі підірвуть, адже на даний момент там немає необхідної кількості вибухівки.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.

– Стосовно Каховської ГЕС, сьогодні… не проведені необхідні роботи, не замінована ГЕС і дамба настільки, щоб можна було зробити підрив, – каже він.

Водночас Юсов зазначив, що від РФ, яка зневажає міжнародне право та нехтує гуманітарними принципами, можна очікувати будь-яких провокацій.

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