В случае подрыва Каховской ГЭС Крым на 10-15 лет останется без воды — Данилов

Октябрь, 25 в 17:45

В случае подрыва Каховской ГЭС временно оккупированный Крым останется без водоснабжения на 10-15 лет, а может быть, и навсегда.

Об этом в интервью британскому телеканалу Sky News заявил секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов.

Он напомнил, что российская армия заминировала Каховскую дамбу “большим количеством взрывчатки”.

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— Нам придется подождать и посмотреть. Но если они ее взорвут, то идея водоснабжения Крыма исчезнет на 10 или 15 лет, а может быть, и навсегда. Тогда возникает вопрос, зачем им нужен Крым, если они собираются оставить его без воды, – сказал он.

Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов заявил, что подрыв оккупантами Каховской дамбы всего на две недели замедлит контрнаступление ВСУ.

По словам президента Зеленского, в случае подрыва дамбы под угрозой быстрого затопления окажутся 80 населенных пунктов, включая Херсон.