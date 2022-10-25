В случае подрыва Каховской ГЭС Крым на 10-15 лет останется без воды — Данилов
В случае подрыва Каховской ГЭС временно оккупированный Крым останется без водоснабжения на 10-15 лет, а может быть, и навсегда.
Об этом в интервью британскому телеканалу Sky News заявил секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов.
Он напомнил, что российская армия заминировала Каховскую дамбу “большим количеством взрывчатки”.
— Нам придется подождать и посмотреть. Но если они ее взорвут, то идея водоснабжения Крыма исчезнет на 10 или 15 лет, а может быть, и навсегда. Тогда возникает вопрос, зачем им нужен Крым, если они собираются оставить его без воды, – сказал он.
Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов заявил, что подрыв оккупантами Каховской дамбы всего на две недели замедлит контрнаступление ВСУ.
По словам президента Зеленского, в случае подрыва дамбы под угрозой быстрого затопления окажутся 80 населенных пунктов, включая Херсон.