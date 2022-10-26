Октябрь, 26 в 0:42

Президент США Джо Байден заявил, что Россия совершит “серьезную, серьезную ошибку”, если разместит тактическое ядерное оружие в Украине.

Об этом он сказал в комментарии журналисту CNN.

Комментарий Байдена прозвучал на фоне заявлений министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что Украина якобы готовится применить “грязную бомбу” на поле боя в Украине — утверждение, которое западные лидеры сразу же назвали ложным.

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Это вызвало опасения, что Россия может заложить основу для такой атаки в качестве предлога для эскалации войны в Украине.

Джо Байден сказал, что он провел большую часть вторника, обсуждая этот вопрос.

— Я провел много времени сегодня, говоря об этом… Позвольте мне сказать, что Россия совершит невероятно серьезную ошибку, если применит тактическое ядерное оружие, — сказал Байден, отвечая на вопрос журналистов.

Президент США добавил, что он не может подтвердить, что россияне проведут эту операцию под ложным флагом.

— Мы не знаем. Это была бы серьезная, серьезная ошибка, — сказал он.

Американские официальные лица заявили, что они не видят доказательств того, что Россия в настоящее время готовится применить нетрадиционное оружие, такое как “грязная бомба”, на поле боя в Украине.

В Министерстве обороны США также заявили, что не располагают информацией, которая прямо указывала бы на готовность Кремля применить ядерное оружие или так называемую “грязную бомбу” на территории Украины.

— Пока мы не видели никаких признаков того, что Россия приняла решение или намерена применить ядерное оружие или “грязную бомбу”, — сказал представитель Пентагона генерал Патрик Райдер.

В то же время, по его словам, Соединенные Штаты продолжат внимательно следить за развитием ситуации.

— Последствия для России будут иметь место независимо от того, применит она ядерное оружие или “грязную бомбу”, — сказал спикер Минобороны США.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу позвонил министрам обороны нескольких стран НАТО, в разговоре с которыми утверждал, что Украина якобы готовится применить “грязную бомбу”, которая представляет собой смесь взрывчатых веществ и радиоактивных материалов.

В ответ на это генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что утверждения России, что Украина якобы собирается применить “грязную бомбу” на собственной территории, являются абсурдными.

По оценкам аналитиков американского Института изучения войны (ISW), заявления Шойгу призваны замедлить или приостановить военную помощь Украине со стороны Запада.

Тем временем гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси согласился направить в Украину экспертов для проверки объектов, на которых, по утверждению РФ, якобы происходит разработка “грязной бомбы”.

Госдеп США уже комментировал эти заявления, сказав, что Россия столкнется с последствиями, если применит любое ядерное оружие в Украине, включая “грязную бомбу”.

Источники: CNN, Department of Defense