Октябрь, 29 в 7:21

Российские подразделения не добились значительного прогресса в районе Бахмута, Донецкой области или где-либо еще вдоль линии фронта. Хотя пропаганда говорит об обратном, вероятно, для поднятия морального духа ВС РФ.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Кроме того, российская информационная кампания, вероятно, нацелена на улучшение личного положения владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Его подразделения в значительной степени несут ответственность за минимальные успехи в войне.

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Отмечается, что оккупанты добились некоторого продвижения к украинскому опорному пункту в Бахмуте, но очень медленными темпами и с большими потерями.

Пригожин признал медленные темпы наземных операций “вагнеровцев” вокруг Бахмута 23 октября и заявил, что его подразделения продвигаются только на 100-200 м в день. Хотя, по его абсурдному утверждению, это является нормальным темпом в современной войне.

Примерно 24 октября украинские силы отбили бетонный завод на восточной окраине Бахмута.

В ISW считают, что российские силы, вероятно, фальсифицируют заявления о наступлении в районе Бахмута, чтобы показать хоть какие-то успехи как минимум в одном секторе на фоне потерь на северо-востоке и юге Украины.

Напомним, что война в Украине длится уже 248 дней.