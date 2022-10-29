Новый пакет помощи от США и перебои со светом в Украине: что происходит на 248-й день войны (онлайн)

США объявили о новом пакете оборонной помощи для Украины на $275 млн. В него войдут, в частности, боеприпасы для HIMARS и артиллерии, 125 военных автомобилей Humvee и другое вооружение.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в России мобилизовано 300 тысяч человек, из которых 82 тысячи уже направила в Украину.

Президент Владимир Зеленский в ответ на это заявил, что скоро Кремлю понадобится новая волна мобилизации, к чему в Киеве уже готовятся.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Кремль прекратит уничтожать украинскую энергетику, если Украина признает оккупированные регионы российскими.

Эксперты МАГАТЭ проведут проверку на двух ядерных объектах в Украине — после соответствующей просьбы Киева и заявлений России о том, что украинские власти якобы разрабатывают “грязную бомбу” и готовы ее применить

Немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Путин превратил европейский порядок безопасности в пепел, ведет “жестокую захватническую войну”, поэтому Германия будет поддерживать Украину пока это будет нужно.