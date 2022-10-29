Жовтень, 29 в 7:21

Російські підрозділи не досягли значного прогресу в районі Бахмута, Донецької області або десь уздовж лінії фронту. Хоча пропаганда говорить про протилежне, мабуть, для підняття морального духу ЗС РФ.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Крім того, російська інформаційна кампанія, ймовірно, націлена на покращення особистого становища власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина. Його підрозділи значною мірою несуть відповідальність за мінімальні успіхи у війні.

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Зазначається, що окупанти досягли деякого просування до українського опорного пункту в Бахмуті, але дуже повільними темпами й з великими втратами.

Пригожин визнав повільні темпи наземних операцій “вагнерівців” навколо Бахмута 23 жовтня і заявив, що його підрозділи просуваються лише на 100-200 м на день. Хоча, за його абсурдним твердженням, це є нормальним темпом у сучасній війні.

Майже 24 жовтня українські сили відбили бетонний завод на східній околиці Бахмута.

В ISW вважають, що російські сили, ймовірно, фальсифікують заяви про настання в районі Бахмута, щоб показати хоч якісь успіхи як мінімум в одному секторі на тлі втрат на північному сході та півдні України.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 248 днів.