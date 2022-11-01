Ноябрь, 01 в 8:29

1 ноября в Киеве полностью восстановлены водо- и электроснабжение после обстрела.

Утешительной новостью с утра поделился городской глава столицы Виталий Кличко.

Глава Киева поблагодарил специалистов Киевводоканала и ДТЭК, которые работали почти сутки, чтобы вернуть воду и свет жителям города.

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Однако, добавляет Виталий Кличко, несмотря на то, что свет в столице восстановлен, его будут отключать.

А все потому, что после вражеских обстрелов оккупантов дефицит в энергосистеме города остается значительным.

Напомним, что 31 октября во время обстрела Киева часть столицы осталась обесточенной из-за ударов по объектам критической инфраструктуры.

Не стало энергоснабжения в 350 тыс. квартирах Киева. 80% потребителей остались без воды.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 251-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Виталий Кличко