Листопад, 02 в 15:16

Співробітники СБУ викрили на антиукраїнській діяльності дочку ексміністра оборони України (2012-2014 рр).

За даними слідства, вона керувала підприємствами, які постачали товари та обладнання для оборонно-промислового комплексу Росії.

– Наразі Київська міська прокуратура заочно повідомила жінці про підозру за ч. 3 ст. 27, ст. 110-2 Кримінального кодексу України – фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, – повідомили в СБУ.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років без права обіймати певні посади та конфіскацію майна.

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Зазначимо, що у 2012-2014 роках, тобто за президентства Віктора Януковича, Міністерство оборони України очолював Павло Лебедєв.

У червні суд арештував та передав в управління АРМА 645 залізничних вагонів, 30 земельних ділянок і 30 об’єктів нерухомості, які належали сім’ї Лебедєва.

Загальна вартість цього майна становила близько 650 млн грн.