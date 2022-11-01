Ноябрь, 01 в 16:42

Служба безопасности Украины обнаружила и сообщила о подозрении еще трем коллаборантам, которые сотрудничали с российскими оккупантами.

Первый – так называемый начальник херсонского “морского порта РФ”, который помогал российским войскам с логистикой, а также разграбил украинское имущество для передачи России.

Раньше он был чиновником Укрводшляху. В июне перешел на сторону россиян и вступил в должность в оккупационной администрации Херсона.

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Коллаборант предоставлял плавсредства предприятия, чтобы россияне могли переправить технику и боеприпасы через Днепр на правый берег.

Еще одного пособника РФ обнаружили в Херсонской области — захватчики назначили его так называемым председателем поселка Миролюбовка.

С начала оккупации населенного пункта он добровольно по собственной инициативе помогал российским войскам — предоставлял информацию по украинским ветеранам АТО и правоохранителям, а также помогал россиянам формировать логистику.

Третью злоумышленницу обнаружили в Луганской области. Это бывшая директор гимназии Беловодского, которая добровольно согласилась возглавлять местный лицей под администрацией так называемой ЛНР.

Женщина организовала учебный процесс с методиками и учебниками агрессора, а учителей отправила переподготовиться в Россию.

Местонахождение всех трех коллаборантов СБУ установила, им объявлено о подозрении.

Напомним, в Бердянске взорвали коллаборанта Павла Ищука.