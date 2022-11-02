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Факти / Україна

СБУ затримала російську шпигунку, яка намагалася стати подвійним агентом

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
Шпигунка ФСБ РФ затримала СБУ у Луганській області

Контррозвідка СБУ затримала агентку ФСБ Росії у Луганській області.

Жінка вдавала із себе українську патріотку і намагалася втертися у довіру Служби безпеки України. Водночас вона виконувала завдання спецслужб РФ і збирала дані про ЗСУ в Луганській області. Отриману інформацію вона передавала російському куратору, якого ідентифікувала СБУ.

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Служба безпеки встановила, що у 2019 році жінку завербувало підконтрольне Росії так зване МДБ ЛНР, і зірвала плани російської шпигунки та її босів.

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СБУ затримала російську шпигунку, яка намагалася стати подвійним агентом / 3 фотографии

Пособницю окупантів затримали й повідомили про підозру у державній зраді. Суд обрав їй тримання під вартою як запобіжний захід.

Нагадаємо, СБУ затримала диверсанта, який готував вибухи на Одеській залізниці.

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