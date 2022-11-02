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Факты / Україна

Тимоти Снайдер будет собирать средства на систему противодействия БПЛА в рамках United24

Валентина Чорна, редактор ленты
Зеленський, Тімоті Снайдер

Американский историк Тимоти Снайдер стал послом фандрейзинговой платформы United24.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Тимоти Снайдер – большой друг нашего государства. В своих трудах он рассказывает всему миру о важности Украины, нашей правдивой истории и подлинных ценностях. Спасибо за то, что теперь больше людей будут знать не только о причинах и условиях нашей борьбы, но и о том, как они сами могут помочь нам, — написал Зеленский.

Тимоти Снайдер будет собирать средства на систему противодействия враждебным БПЛА, которыми Россия постоянно атакует объекты критической инфраструктуры Украины.

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– Я историк и ученый, и в перспективе хочу собирать деньги на восстановление библиотек, школ и университетов. Но сейчас мы должны сделать то, что более насущно, а именно собрать средства, чтобы помочь Украине защититься от дронов-убийц, — говорит Снайдер.

Ранее Зеленский сообщал, что в рамках инициативы United24 удалось собрать около $200 млн.

За эти средства государство приобрело более 1 тыс. дронов для украинских военных и тысячи единиц медицинского оборудования для медицинских работников.

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Фото: Владимир Зеленский

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