Октябрь, 06 в 10:45

Полномасштабная война закончится, когда военные победы Украины на поле боя изменят российские политические реалии.

Этот процесс уже начался. Такое мнение высказал американский историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер.

Он отметил, что украинцы оказались отличными воинами, проведя ряд оборонительных и наступательных операций. По словам Тимоти Снайдера, полномасштабная война может закончиться по-разному.

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Однако историк предложил рассмотреть один вероятный сценарий, который может возникнуть в ближайшие несколько недель и месяцев. Он заключается в том, что поражение РФ в Украине незаметно сливается с борьбой в России за власть, которая потребует выхода с украинских территорий.

Также Тимоти Снайдер прокомментировал ядерный шантаж Путина. Он объяснил: как только звучит тема ядерной войны, она кажется чрезвычайно важной, и мы становимся подавленными и одержимыми.

Именно к этому состоянию нас пытается подвести российский диктатор своими туманными намеками на ядерное оружие. Это спасает Путина от катастрофы, которую он сам создал.

Российский диктатор надеется, что упоминания ядерного оружия удержат демократические государства от поставок помощи Украине, и тогда он выиграет достаточно времени, чтобы отправить российские резервы на поле боя и замедлить украинское контрнаступление.

Тимоти Снайдер предостерег: если сейчас поддаться ядерному шантажу, война в Украине не закончится. Напротив, это может сделать будущую ядерную войну более вероятной.

Ведь уступки ядерному шантажисту свидетельствуют о том, что такие угрозы принесут ему то, чего он хочет. А это гарантирует дальнейшие кризисные сценарии в будущем.

По мнению Тимоти Снайдера, то, что Путин сделал в Украине, изменило его положение в Москве в худшую сторону. Он довел свою нелепую войну до того, что даже российское информационное пространство начинает давать трещины.

Россияне боятся войны из-за мобилизации, а российские пропагандисты признают, что оккупационные войска отступают.

– Земля ушла из-под ног Путина. Выживание режима зависело от двух предпосылок: то, что происходит на телевидении, важнее того, что происходит в реальности; то, что происходит за границей, важнее, чем то, что происходит дома. Но объявление мобилизации и проигранные битвы это изменили. Теперь реальность начинает иметь большее значение, чем телевидение, а Россия – большее, чем Украина, — пишет Снайдер.

Также американский историк напомнил, что в России есть раскол и среди элит, и в общественном мнении. Это становится заметно по телевидению.

Так, кто-то считает, что война — это святое дело, и ее можно выиграть, если полетят головы, руководство будет вести себя честно, а на фронт отправить больше людей и техники. Другие считают, что война была ошибкой.

По мнению Тимоти Снайдера, мобилизация в РФ была самым плохим решением. Она стала достаточно большой, чтобы оттолкнуть население, но слишком малой и, главное, слишком запоздалой, чтобы что-то изменить.

Возможно, это был результат компромисса, который показывает, что Путин правит не один. Историк напомнил, что недавно два известных российских деятеля Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин очень жестко раскритиковали российское командование.

По мнению историка, неслучайно именно они контролируют что-то вроде частных вооруженных сил. В частности, у Кадырова, де-факто диктатора Чечни, есть собственная милиция. А Пригожин является лидером частной военной компании Вагнер, которая участвовала в ряде попыток смены режима.

По словам Снайдера, Пригожин и Кадыров призывают к интенсификации войны и издеваются над высшим командованием России, в то же время как бы защищая своих людей.

Это похоже на ловушку. Критикуя методы ведения войны, они ослабляют информационный контроль Путина.

Тимоти Снайдер объяснил, что в такой ситуации соперники будут стремиться сохранить любые боевые силы либо для защиты своих личных интересов в непредсказуемое время, либо для игры в пользу Москвы.

Если нынешняя ситуация действительно такая, то вскоре всем покажется глупым размещать вооруженные силы в далекой Украине.

Кроме того, в такой ситуации Путину не понадобится оправдание, чтобы уйти из Украины. Он будет это делать для собственного политического выживания, поскольку российский диктатор больше привязан к власти.

Поэтому в случае внутренней борьбы Путин и другие россияне будут думать о другом. Соответственно, война уступит место другим заботам.