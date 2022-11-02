Тімоті Снайдер збиратиме кошти на систему протидії БПЛА в рамках United24

Листопад, 02 в 18:53

Американський історик Тімоті Снайдер став амбасадором фандрейзингової платформи United24.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

– Тімоті Снайдер – великий друг нашої держави. У своїх працях він розповідає всьому світу про важливість України, нашу правдиву історію та справжні цінності. Дякую за те, що тепер більше людей знатимуть не лише про причини й умови нашої боротьби, але й про те, як вони самі можуть нам допомогти, – написав Зеленський.

Тімоті Снайдер збиратиме кошти на систему протидії ворожим БПЛА, якими Росія постійно атакує об’єкти критичної інфраструктури України.

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– Я історик і науковець і в перспективі хочу збирати гроші на відновлення бібліотек, шкіл та університетів. Але зараз ми маємо зробити те, що є більш нагальним, а саме зібрати кошти, щоб допомогти Україні захиститися від дронів-убивць, – каже Снайдер.

Раніше Зеленський повідомляв, що в рамках ініціативи United24 вдалося зібрати майже $200 млн.

За ці кошти держава придбала понад 1 тис. дронів для українських військових і тисячі одиниць медичного обладнання для медичних працівників.

Фото: Володимир Зеленський