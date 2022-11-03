Ноябрь, 03 в 10:42

Россия будет бить по критической инфраструктуре Украины до начала саммита G20 в Индонезии, который запланирован на 15-16 ноября.

Такой прогноз озвучил советник Офиса президента Алексей Арестович.

– Россиянам нужно максимально надувать щеки, чтобы продемонстрировать перспективу вхождения Украины в страшную зиму, где мы все замерзнем и останемся без света, – объясняет мотивы октябрьских ударов РФ по объектам энергетики Алексей Арестович.

Однако, убежден советник Офиса президента, РФ не удастся “положить” энергосистему Украины, и все ее действия обречены на провал.

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По его словам, ни одна операция не может считаться успешной, если после каждого залпа в среднем 70% средств поражения уничтожаются.

– Россия выпускает ракет на $300 млн, а из них на $270 млн сбивают. Результаты ничтожные, – констатирует Алексей Арестович.

К тому же, говорит советник ОП, вывести из строя украинские энергообъекты РФ способна на короткий срок.

– Да, мы сидим без света шесть часов. Сделают россияне еще пять-десять таких залпов – мы будем сидеть без света восемь часов. Но совсем без света они нас не оставят. Не замерзнем, на колени не встанем. Станем только злее, – утверждает Алексей Арестович.

Напомним, что встреча G20 должна состояться в Индонезии 15-16 ноября.

На саммит был приглашен президент Украины Владимир Зеленский.

Тем временем Министерство иностранных дел Украины призывает Большую двадцатку отозвать приглашение для президента России Владимира Путина.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 253-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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