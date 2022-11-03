Скільки ще РФ гатитиме по критичній інфраструктурі України – прогноз Арестовича

Листопад, 03 в 10:42

Росія гатитиме по критичній інфраструктурі України до початку саміту G20 в Індонезії, запланованого на 15-16 листопада.

Такий прогноз озвучив радник Офісу президента Олексій Арестович.

– Росіянам треба максимально надувати щоки, щоб продемонструвати перспективу входження України до страшної зими, де ми всі змерзнемо й залишимося без світла, – пояснює мотиви жовтневих ударів РФ по об’єктах енергетики Олексій Арестович.

Однак, переконаний радник Офісу президента, РФ не вдасться “покласти” енергосистему України, тож усі її дії приречені на провал.

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За його словами, жодна операція не може вважатися успішною, якщо після кожного залпу в середньому 70% засобів ураження знищуються.

– Росія випускає ракет на $300 млн, а з них на $270 млн збивають. Результати жалюгідні, – констатує Олексій Арестович.

До того ж, каже радник ОП, вивести з ладу українські енергооб’єкти РФ спроможна на короткий термін.

– Так, ми сидимо без світла шість годин. Зроблять росіяни ще таких п’ять-десять таких залпів – ми сидітимемо без світла вісім годин. Але зовсім без світла вони нас не залишать. Не замерзнемо, на коліна не станемо. Станемо тільки злішими, – стверджує Олексій Арестович.

Нагадаємо, що зустріч G20 має відбутися в Індонезії 15-16 листопада.

На саміт запросили президента України Володимира Зеленського.

Тим часом Міністерство закордонних справ України закликає Велику двадцятку відкликати запрошення для президента Росії Володимира Путіна.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 253-тю добу.

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