Руки по локти в крови: МИД требует отозвать приглашение Путина на саммит G20
Министерство иностранных дел Украины призывает Большую двадцатку отозвать приглашение президента России Владимира Путина посетить саммит G20.
Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко.
Встреча Группы двадцати должна пройти 15-16 ноября в Индонезии. Ранее на саммит был приглашен президент Украины Владимир Зеленский.
В украинском МИДе считают, что Путин, у которого руки по локти в крови, не должен сидеть за одним столом с мировыми лидерами.
– Путин публично признал наличие приказа о ракетных ударах по украинской гражданской и энергетической инфраструктуре. Имея руки по локти в крови, он не должен сидеть за столом с мировыми лидерами, — отметил Олег Николенко.
По его словам, приглашение Путину на саммит нужно отменить, а саму Россию исключить из Группы двадцати.
Ранее в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден не намерен встречаться с Путиным на саммите G20 на Бали.