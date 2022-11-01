Ноябрь, 01 в 11:20

Министерство иностранных дел Украины призывает Большую двадцатку отозвать приглашение президента России Владимира Путина посетить саммит G20.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко.

Встреча Группы двадцати должна пройти 15-16 ноября в Индонезии. Ранее на саммит был приглашен президент Украины Владимир Зеленский.

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В украинском МИДе считают, что Путин, у которого руки по локти в крови, не должен сидеть за одним столом с мировыми лидерами.

– Путин публично признал наличие приказа о ракетных ударах по украинской гражданской и энергетической инфраструктуре. Имея руки по локти в крови, он не должен сидеть за столом с мировыми лидерами, — отметил Олег Николенко.

По его словам, приглашение Путину на саммит нужно отменить, а саму Россию исключить из Группы двадцати.

Ранее в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден не намерен встречаться с Путиным на саммите G20 на Бали.