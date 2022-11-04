До сих пор не ясно, будет ли бороться РФ за Херсон – ISW
Российские войска продолжают выводить некоторые свои силы из северо-западной части Херсонской области, но до сих пор не ясно, будет ли РФ бороться за Херсон.
Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).
В частности, аналитики обратили внимание на заявления коллаборанта Кирилла Стремоусова о том, что “российские войска, вероятно, пойдут на левый берег Днепра”, а также его призыв к местным жителям “скорее эвакуироваться из Херсона”.
Однако эксперты заметили, что оккупанты не только готовят запасные позиции на левом берегу Днепра, но и, несмотря на заявления Стремоусова, продолжают возводить оборону северо-западнее Херсона и перебрасывать туда дополнительные мобилизованные силы.
– Некоторые элитные подразделения армии РФ, например, воздушно-десантные войска и морская пехота, остаются на правом (западном) берегу Днепра.
Если бы Россия полностью вывела эти силы с севера Херсонской области, это было бы более четким сигналом, что она не будет воевать за Херсон, – отмечают в ISW.
Не оставили без внимания аналитики и предположения Стремоусова о возможных боях в Херсоне и на севере области в течение следующих двух недель.
– То есть коллаборант, несмотря на заявления об отступлении, прогнозирует и некоторые бои за Херсон, – анализируют противоречивые комментарии местного гауляйтера эксперты.
В то же время аналитики Института изучения войны четко отдают себе отчет, что Стремоусов является ненадежным источником, основанием публичных заявлений которого может быть страх потерять позиции в оккупационном правительстве.
Критически относятся в ISW и к сообщениям о закрытии некоторых российских блокпостов вблизи Херсона, похищении местных памятников и снятии российского флага со здания Херсонской ОВА, потому что якобы оккупационная администрация переехала в Геническ на границу с Крымом.
– Передислокация оккупационного правительства Херсонской области может свидетельствовать как о подготовке к уходу из Херсона, так и о подготовке к городским боям, – считают специалисты.
Такие сообщения, уверенны в ISW, могут появляться еще в ближайшие дни на фоне принудительной эвакуации гражданских как с правого, так и с левого берегов Днепра, но это отнюдь не будет свидетельствовать о немедленном выводе российских войск из Херсона.
Наконец, добавляют в Институте изучения войны, лучшим индикатором намерений России остается дислокация воздушно-десантных войск РФ.
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Фото: Минобороны Украины