Досі не зрозуміло, чи боротиметься РФ за Херсон – ISW

Листопад, 04 в 11:36

Російські війська продовжують виводити деякі свої сили з північно-західної частини Херсонської області, але досі не зрозуміло, чи буде РФ боротися за Херсон.

Про це 4 листопада повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

Зокрема, аналітики звернули увагу на заяви колаборанта Кирила Стремоусова про те, що “російські війська, імовірно, підуть на лівий берег Дніпра”, а також на його заклик до місцевих жителів “якнайшвидше евакуюватися з Херсону”.

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Однак експерти помітили, що окупанти не лише готують запасні позиції на лівому березі Дніпра, а й, попри заяви Стремоусова, продовжують зводити оборону на північний захід від Херсону та перекидати туди додаткові мобілізовані сили.

– Певні елітні підрозділи армії РФ, наприклад повітряно-десантні війська та морська піхота, залишаються на правому (західному) березі Дніпра. Якби Росія повністю вивела ці сили з півночі Херсонської області, це було б більш чітким сигналом, що вона не воюватиме за Херсон, – зазначають в ISW.

Не залишили поза увагою аналітики й припущення Стремоусова про імовірні бої в Херсоні та на півночі області протягом наступних двох тижнів.

– Тобто колаборант, незважаючи на заяви про відступ, прогнозує й певні бої за Херсон, – аналізують суперечливі коментарі місцевого гауляйтера експерти.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни чітко усвідомлюють, що Стремоусов є ненадійним джерелом, підґрунтям публічних заяв якого може бути страх втратити позиції в окупаційному уряді.

Критично ставляться в ISW і до повідомлень про закриття деяких російських блокпостів поблизу Херсону, викрадення міських пам’ятників та зняття російського прапора з будівлі Херсонської ОВА, бо буцімто окупаційна адміністрація переїхала до Генічеська на кордон із Кримом.

– Передислокація окупаційного уряду Херсонської області може свідчити як про підготовку до залишення Херсону, так і про підготовку до міських боїв, – вважають фахівці.

Такі повідомлення, певні в ISW, можуть з’являтися ще протягом найближчих днів на тлі примусової евакуації цивільних як з правого, так і з лівого берегів Дніпра, але це аж ніяк не свідчитиме про негайне виведення російських військ із Херсону.

Зрештою, додають в Інституті вивчення війни, найкращим індикатором намірів Росії залишається дислокація повітряно-десантних військ РФ.

Нагадаємо, що 3 листопада мережу заполонили фото обласної військової адміністрації в тимчасово захопленому Херсоні без триколора.

Крім того, з’явилася інформація, що окупанти залишили свої блокпости в Чорнобаївці, Степанівці та Білозерці.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов припустив, що триколор у Херсоні зник через наближення Збройних сил України, як це вже було в Ізюмі Харківської області та інших містах, до яких підходили ЗСУ.

Тим часом очільниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк радить не поспішати радіти відсутності триколора на будівлі ОВА в Херсоні, оскільки це може бути провокацією окупантів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 254-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ISW

Фото: Міноборони України